Автомобиль сбил велосипедиста на востоке Москвы

На востоке Москвы 24 сентября автомобиль «Субару» сбил водителя электровелосипеда. Как отметила столичная прокуратура в Telegram-канале, инцидент произошел на Ткацкой улице.

«23-летний водитель автомобиля «Субару», следуя в сторону улицы Борисовской, совершил столкновение с электровелосипедом под управлением 27-летнего мужчины, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», — сказано в сообщении.

Водителя электровелосипеда госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль установление обстоятельств и причин ДТП.

Ранее, в августе, на востоке Москвы курьер на электровелосипеде пересекал улицу на красный сигнал светофора, в результате чего попал в ДТП. Его госпитализировали, о состоянии пострадавшего не уточнялось.