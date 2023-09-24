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Экс-аналитик ЦРУ заявил об уничтожении ВС РФ комплексов ATACMS до их применения ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ уничтожит комплексы ATACMS до их появления на фронте
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые США планируют передать Украине, как только они окажутся на линии фронта. Об этом 24 сентября заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они (ATACMS. — Ред.) не поменяют расклад на поле боя. Их радиус действия — 190 миль, примерно 260 км. Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны», — пояснил Джонсон.

Эксперт добавил, что западные союзники Киева находятся в замешательстве, поскольку рассчитывали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут поражение России, чего не произошло.

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» рассказал, что США поставляют ВСУ ограниченное количество дальнобойных ракет ATACMS ввиду сомнений в эффективности этого оружия в ходе спецоперации. С его слов, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) гораздо эффективнее.

Ранее, 22 сентября, Politico сообщило, что чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что поставки Украине ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта.

В тот же день в американских СМИ появилась информация, что Байден готов передать Украине небольшую партию этих ракет. Однако пресс-секретарь Карин Жан-Пьер опровергла эти слухи, заявив, что в Белом доме еще не принято окончательное решение о поставках.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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