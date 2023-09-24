Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней

Пассажиры авиакомпании «Икар» вот уже сутки не могут вылететь из аэропорта Иркутска в тайский Пхукет. Тем временем рейс перенесли на 27 сентября. Видео с места событий 24 сентября есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как недовольные пассажиры пытаются поговорить с сотрудником авиакомпании. Представитель «Икар» сообщает им, что вылет по расписанию не может быть осуществлен в связи с неисправностью самолета.

Работник авиакомпании порекомендовал туристам дождаться вылета дома или заселиться в отель. Пассажирам вернули их багаж. Часть туристов последовала совету авиакомпании.

Отмечается, что изначально рейс отложили до 03:00 25 сентября, но затем перенесли на несколько дней.

Ранее, 7 сентября, рейс из Шереметьево после задержки более чем на двое суток вылетел в египетский Шарм-эш-Шейх. Авиапассажиров задержанного рейса разместили в отеле SkyPoint неподалеку от аэропорта.