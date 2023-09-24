МО заявило об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с 20 сентября не зафиксировано. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения», — говорится в сообщении.

Также в министерстве заявили о 130 тыс. боеприпасов и более 1200 единиц стрелкового оружия, сданных вооруженными формированиями Карабаха.

Сдача оружия и военной техники под контролем российского миротворческого контингента вооруженными формированиями Карабаха продолжается.

При этом в расположении российских миротворцев продолжают оставаться 715 мирных жителей, из которых — 402 ребенка. Обеспечены их размещение, питание, а также оказание им медицинской помощи.

Ранее в этот день МО сообщило о сопровождении российскими миротворцами колонн с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению. Как отмечалось, из Карабаха в Армению в сопровождении миротворцев выехали пять автобусов, а также 41 единица личного транспорта.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На следующий день, 20 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В оборонном ведомстве России отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.