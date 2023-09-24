МО РФ сообщило о сопровождении миротворцами уехавших в Армению жителей Карабаха

Российские миротворцы обеспечили сопровождение колонн с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению. Об этом 24 сентября сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, из Карабаха в Армению в сопровождении миротворцев выехали пять автобусов, а также 41 единица личного транспорта. На данный момент уже перевезено 311 жителей, в числе которых 102 ребенка.

«В расположении российского миротворческого контингента в Карабахе остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка», — отмечается в информационном бюллетене МО РФ.

Кроме того, российские миротворцы доставили 125 т продовольствия и 65 т горюче-смазочных материалов (ГСМ) для мирного населения Карабаха.

За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность, добавили в военном ведомстве.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Семен Еремин также сообщил, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха в Армению.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в расположении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оставалось 810 мирных жителей, в том числе 436 детей.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

В оборонном ведомстве России также отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.