Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Свыше 20 человек, в числе которых несовершеннолетние, пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом и легковым автомобилем в Свердловской области. Об этом 24 сентября сообщает минздрав региона.

Столкновение машин произошло на трассе Пермь — Екатеринбург на 291-м км. По версии областной службы ГИБДД, водитель легковушки Opel при повороте не пропустил микроавтобус Mercedes.

«В ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального Центра медицины катастроф на месте. Травм не выявлено, от госпитализации отказались», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что взрослым пострадавшим медпомощь была оказана на месте.

Сотрудники дорожных служб выясняют причины и последствия ДТП.

Ранее в этот день другая массовая авария произошла в Нижегородской области, где в результате столкновения грузовика и «Газели» с пассажирами пострадали 17 человек и трое погибли.