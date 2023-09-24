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Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

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Фото: Telegram/mchs52
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Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и «Газели» с пассажирами в Нижегородской области выросло до 17. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«Согласно уточненной информации, в ДТП в Кстовском м. о. (муниципальном округе. — Ред.) пострадали 20 человек, в том числе один ребенок, из них три человека погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет «Газета.Ru», девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу, при этом пятеро граждан находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в этот день сообщалось о 16 пострадавших.

Авария произошла утром в воскресенье на трассе М-7 в Кстовском районе неподалеку от села Шелокша. Состояние одного из пострадавших оценивалось медиками как тяжелое.

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