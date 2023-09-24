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Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 сентября прибыл с визитом в столицу Казахстана Астану. Он посетит международную промышленную выставку «Иннопром», которая проходит в стране впервые.

Мишустин осмотрит экспозиции, посвященные машиностроению, судостроению, химической, авиационной и другой промышленности.

В ходе посещения мероприятия премьер-министр выступит на пленарной сессии «Промышленные стратегии нового времени». Также он встретится с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии.

Выставка «Иннопром» пройдет с 25 по 27 сентября. Она является ведущей евразийской площадкой, которая объединяет более 10 тыс. участников из 18 стран мира.

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Ранее, 24 августа, в Москве обсудили развитие двустороннего сотрудничества России и Казахстана. Советник президента РФ Антон Кобяков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым развитие торгово-экономических связей, а также участие представителей Казахстана в крупнейших деловых событиях в России.

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