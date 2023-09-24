«Газель» вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль «Газель» после столкновения с двумя транспортными средствами вылетел на тротуар с пешеходами, один из них погиб. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила Госавтоинспекция Кубани в Telegram-канале.

Инцидент произошел около 12:30 мск на пересечении улиц Российской и Солнечной. Предварительно, водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Skoda и Renault.

«От удара «Газель» вылетела на тротуар, где находились люди. Молодой человек 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Нижегородской области в результате столкновения грузовика и пассажирской «Газели» три человека погибли и 16 пострадали. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда одной из машин на встречку.