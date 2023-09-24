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Жители двух карабахских сел эвакуированы и уже находятся в Армении

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Жителей двух сел, расположенных в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), эвакуировали в Армению. Об этом 24 сентября сообщает портал News.am со ссылкой на инфоцентр региона.

По информации портала, жителей карабахской общины Егцахох эвакуировали во время недавних боевых действий. Они заявили о своем желании переехать к родным в Армению.

В сопровождении российских миротворцев они уже прибыли в армянский Корнидзор.

По поручению губернатора города создана рабочая группа, которая займется проблемами переселенцев из НКР.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Семен Еремин сообщил, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха в Армению.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в расположении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оставались 810 мирных жителей, в том числе 436 детей.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

В оборонном ведомстве России также отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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