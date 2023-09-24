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Экс-советник Кучмы назвал провалом поездки Зеленского на Запад

Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад обернулись провалом
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Фото: Global Look Press/Chris Young
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Поездки президента Украины Владимира Зеленского в западные страны завершились провалом, заявил 23 сентября бывший советник экс-лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он напомнил, что Зеленскому аплодировали во время его выступления в Канаде.

«Так и в Штатах год назад аплодировали. А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать — ни оружия, ни денег», — сказал он.

Соскин добавил, что политику дали пустые обещания, а если и предложили помощь, то несущественную.

Также он указал на ухудшение отношений Польши и Украины во время зарубежных визитов Зеленского. Так, на днях польский премьер Матеуш Моравецкий попросил украинского лидера никогда не оскорблять поляков. Заявление было сделано на фоне обиды Зеленского на Варшаву за отказ предоставлять помощь Киеву.

«[Польский премьер Матеуш] Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе», — заключил эксперт.

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Украинско-польские отношения ухудшились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна. 20 сентября Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию. В тот же день Польша заявила о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Глава польского правительства добавил, что Польше необходимо самой вооружиться самым современным оружием.

А польский президент Анджей Дуда в свою очередь заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дно, объясняя продление Польшей запрета на импорт украинского зерна.

22 сентября американский журналист Дэнни Хайфон отметил, что «детское» поведение Зеленского на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН ставит под вопрос западную помощь Киеву. Как полагает Хайфон, западные союзники Киева пытаются донести до политика, что необходимо остановить боевые действия, но он своим вызывающим поведением дает понять, что не хочет этого.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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