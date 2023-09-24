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СК изучит обстоятельства повреждения коляски паралимпийца в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах повреждения электроколяски паралимпийца — пассажира авиарейса. Об этом СК сообщил 24 сентября на своем сайте.

«В СМИ сообщалось, что при перелете из Москвы в Сочи работниками авиакомпании была повреждена электроколяска одного из пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в СК.

Доследственную проверку проводят следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе проверки.

Ранее, 23 сентября, паралимпиец Николай Руденко рассказал «Известиям» подробности дела. Мужчина уже три месяца добивается компенсации от «Уральских авиалиний» за дважды сломанную во время перелета инвалидную коляску.

По его словам, сначала коляску повредили во время перелета из Москвы в Сочи. Пассажир и его жена написали претензию, но сотрудники аэропорта «достаточно негативно подошли к этому вопросу». Из аэропорта супруги вышли со сломанной коляской, вопрос решен не был.

На обратном пути Николай попросил в авиагавани обращаться с коляской аккуратно и получил ответ, что сотрудники «всё знают и всё сделают как надо». Однако по прилете в Домодедово ему отдали полностью сломанную коляску.

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Паралимпиец составил претензию к авиакомпании, которая запросила документы о стоимости коляски. Поскольку мужчина получал ее через ФСС, документы представить он не смог.

В продаже таких колясок нет. Вместе с супругой он выбрал наиболее подходящий аналог и отправил счет в авиакомпанию. Теперь спортсмен ожидает ответа от перевозчика.

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