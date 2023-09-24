Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии

Неизвестная картина итальянской художницы Артемизии Джентилески обнаружена в Королевской коллекции в загородном дворце Хэмптон-корт недалеко от Лондона. Об этом 24 сентября пишет газета Evening Standard.

Картина более 100 лет находилась в хранилище дворца Хэмптон-корт после того, как ее ошибочно приписали неизвестному французскому художнику.

Считается, что произведение искусства под названием «Сусанна и старцы» было заказано женой Короля Карла I Генриеттой Марией Французской, когда она готовилась к родам.

На картине изображен сюжет, до этого присутствовавший в творчестве Джентилески. Два старца в саду подглядывали за Сусанной во время ее купания. В попытке добиться от нее благосклонности они угрожали обвинить девушку в прелюбодеянии. Сусанна отказала, была ложно обвинена и приговорена к смерти, однако в последний момент ее спас пророк Даниил.

Артемизия Джентилески — итальянская художница XVII века, ставшая первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции. В 1638–1641 годах она жила в Лондоне, где работала под покровительством Карла I. Из наиболее известных картин Джентилески выделяются «Сусанна и старцы» 1610 года и «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» (1612–1613).

17 сентября была найдена неизвестная ранее картина Рафаэля Санти. Полотно «Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, жены Перуджино» было обнаружено искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии.