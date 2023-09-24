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Украинские беспилотники сбиты в Белгородской и Курской областях

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Силами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами по территории Российской Федерации, сообщили в воскресенье, 24 сентября, в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, по Курску в течение дня Вооруженными силами Украины (ВСУ) было запущено четыре беспилотника, целями которых были вокзал и административное здание.

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Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, была незначительно повреждена крыша строения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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