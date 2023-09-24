Двое погибли и четверо пострадали в ДТП в Нижегородской области

Два человека погибли и четыре пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вачском районе Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 92-м км автодороги Р-125 Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Среди потерпевших — двое детей.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день в Нижегородской области в результате столкновения грузовика и пассажирской «Газели» три человека погибли и 16 пострадали. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда одной из машин на встречку.