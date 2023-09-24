Налетчики вынесли сейф с 10 млн рублей и $10 тыс. из дома в Санкт-Петербурге

Правоохранители разыскивают налетчиков в камуфляжной форме, которые вынесли из частного дома в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга сейф с 10 млн рублей и $10 тыс. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Накануне ночью в полицию обратилась местная жительница и сообщила о налете на дом по Березовой улице. Сотрудники правопорядка установили, что трое неизвестных проникли в дом и применили силу по отношению к его жильцам.

Как уточняет телеканал «78», угрожая ножом, злоумышленники веревками и скотчем связали хозяина дома и его сожительницу. В результате они выкрали деньги, которые супруги получили от продажи машины и дома на колесах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ, предусматривающей разбой.

Ранее, 22 сентября, полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в похищении денег из филиала банка в Узбекистане. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение средств, организованное группой и в особо крупном размере»).