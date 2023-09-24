В США обеспокоились возможной дедолларизацией мировой экономики

Возможная дедолларизация мировой экономики может привести к серьезным последствиям для США, сообщила 23 сентября газета New York Post.

В результате дедолларизации страна может утратить основной финансовый рычаг для давления на другие государства.

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки», — сказано в материале.

США также обеспокоены возможным переходом БРИКС на использование альтернативных национальных валют.

«БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике», — уточняется в статье.

Как отмечается в публикации, процесс может привести к тяжелым экономическим проблемам в самих Штатах.

Ранее, 14 сентября, президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард заявил, что отход от использования доллара США происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике.

До этого, 3 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что дедолларизация не является целью конкретных государств или компаний, она стала реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

О том, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единого расчетного средства, которое станет альтернативой доллару США, заявил 22 августа глава Минфина Антон Силуанов.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.