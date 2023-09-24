Два летевших в Москву пассажирских самолета доложили о похожем на БПЛА объекте

Экипажи двух летевших в Москву пассажирских самолетов доложили диспетчеру об объекте, похожем на беспилотник, сине-белого цвета. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел накануне. Около 12:00 командир следовавшего из Минеральных Вод в Москву воздушного судна доложил диспетчеру о похожем на дрон объекте длиной около метра, двигавшемся в сторону столицы на высоте примерно 2,6 км.

Через 15 минут диспетчер получил еще одно сообщение о беспилотнике от самолета, следовавшего из Казани в Москву, БПЛА летел на высоте около 1,8 км.

«Обошлось без ЧП — судна не разворачивали», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 августа, в пресс-службе Росавиации сообщили, что почти 50 самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты в связи с попыткой атаки беспилотных летательных аппаратов. В частности, 45 пассажирских рейсов и два грузовых были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.