В ДНР ввели военную цензуру на телефонные разговоры и почтовые отправления

Военная цензура на телефонные разговоры, почтовые отправления и сообщения в интернете вводится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом распорядился глава региона Денис Пушилин. Соответствующий указ опубликован 24 сентября.

«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», — сказано в документе.

Порядок осуществления цензуры разработают сотрудники региональных управлений ФСБ, минсвязи и мининформ, пишет «Газета.RU».

В ДНР также будут действовать комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням и запрет на проведение несогласованных собраний, митингов, шествий и других массовых акций.