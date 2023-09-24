ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Украинские военные нанесли мощный ракетный удар по Токмаку в Запорожской области, сообщили 24 сентября в оперативных службах региона.

«В 13:35 мск боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее, 19 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Каменка-Днепровская на севере Запорожской области. Пострадавших и погибших не было.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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