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Няня ребенка Бориса Джонсона пожаловалась на его супругу

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images
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Няня ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Тереза Доус заявила, что супруга политика уволила ее спустя всего три дня работы из-за выпитого с Джонсоном бокала вина. Об этом пишет 23 сентября таблоид Mirror.

Со слов женщины, Джонсон сам попросил ее присоединиться к нему в один из июльских дней и поддержать тост за новорожденного сына Фрэнка. Они беседовали о политике и независимости Зимбабве — родины няни. Супруга политика в это время находилась в роддоме.

Кэрри Джонсон уволила няню сразу после выписки, дав ей 15 минут, чтобы собрать вещи и уйти, уточнила женщина.

«Это был настоящий кошмар», — заявила 59-летняя уроженка Зимбабве.

По словам Доус, Джонсон извинился перед ней, напомнив, что его супруга только что родила ребенка и испытывает «гормональный синдром, который не проконтролировать».

Няня намерена обратиться в суд, чтобы получить полный расчет, который, по ее мнению, причитается ей по согласованному трехмесячному контракту плюс выходное пособие.

Представитель семьи Джонсонов уже заявил, что версия няни, изложенная в СМИ, не соответствует действительности. Агентство, через которое супруги наняли няню, на запросы издания комментариев не предоставило.

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