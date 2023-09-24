Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет свою власть только за счет конфликта с Россией, заявил в воскресенье, 24 сентября, экс-премьер-министр страны Николай Азаров.

«Вооруженный конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с каждым годом президентства рейтинг Зеленского продолжал падать из-за проблем в экономике и коррупционных скандалов. Однако спустя неделю после начала конфликта Зеленский получил образ «героя», а спустя год — установил контроль над СМИ и ввел цензуру.

«Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно, кроме него», — резюмировал Азаров.

Накануне бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Зеленского в нежелании восстанавливать поврежденные города, несмотря на целевое финансирование данного вопроса западными партнерами Киева. Соскин предположил, что деньги на восстановление были украдены.

22 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что Зеленскому от Соединенных Штатов нужны только деньги. Украинское руководство сопротивляется попыткам Вашингтона обеспечить надзор и прозрачность расходования переданных Вашингтоном средств, отметил Рамасвами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.