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Карта спецоперации на Украине 24 сентября

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 сентября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны РФ, на донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Веселого ДНР. ВС РФ улучшили свое тактическое положение. За сутки отражены четыре атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого. Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино Запорожской области. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, теробороны Нацгвардии и бригаде спецназначения в районах Торского, Григоровки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

На южнодонецком направлении нанесено поражение живой силе и технике морской пехоты, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Урожайного, Старомайорского ДНР и Малиновки Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.

На купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Берестового, Синьковки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестового.

На херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122-миллиметровая РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 477 самолетов, 250 вертолетов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 104 танка и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 397 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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