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СМИ сообщили о неспособности ЗРК Patriot перехватить авиабомбы ВС РФ

BI: ЗРК Patriot на Украине не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает Business Insider.

«Российские авиабомбы советской эпохи представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», — говорится в публикации.

Издание приводит слова специалиста киевского аналитического центра Алексея Мельника, который утверждает, что борьба с российскими авиабомбами «особенно раздражает» Украину. По его словам, плотная конструкция снарядов и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для ВСУ.

По словам Мельника, бомбы 30–50-летней давности все еще прочны. Кроме того, они находятся в воздухе дольше минуты и, в отличие от крылатых ракет или ударных дронов их трудно отследить.

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Бесполезность ЗРК Patriot в ходе спецоперации ранее, 8 сентября, объяснил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер. Он отметил, что украинские военные не имеют представления о том, как правильно применять комплекс.

До этого, 8 августа, экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему ПВО Украины. По его словам, системы Patriot оказались неэффективными против армии РФ.

В то же время российские ПВО демонстрируют слаженную работу. Об этом позднее, 22 сентября, заявил британский журналист Джонни Миллер, находившийся в Севастополе в момент украинской атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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