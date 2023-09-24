Власти непризнанной НКР готовят эвакуацию части населения в Армению

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) готовят эвакуацию части населения в Армению. Об этом 24 сентября сообщил портал 24News.

Посредниками в эвакуации выступят российские миротворцы.

«Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев», — говорится в сообщении.

Выход сложившего оружие личного состава армянских вооруженных сил из региона обеспечит Азербайджан, заявило МВД республики. Военным Армении предоставят выход в Лачинский коридор и Варденис через Карвачар.

Для их вывоза будут использоваться автобусы и частный транспорт.

Ранее в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны принять соотечественников из Нагорного Карабаха. По его словам, с большой вероятностью армяне, проживающие в регионе, решат покинуть свои дома.

Армянский премьер 22 сентября также сообщил о возможности возвращения своих соотечественников в том случае, «если их проживание в своих домах будет невозможно». Тогда же он указал, что есть шансы на позитивные подвижки в ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха. На следующий день, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.