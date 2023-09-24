МВД поддержало предложение ограничить парковку такси в жилой зоне

МВД России поддержало предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете парковки и длительной стоянки такси в жилой зоне, сообщает 24 сентября «РИА Новости» со ссылкой на письмо начальника ГУОБДД Михаила Черникова.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — говорится в письме.

В частности, Чернышов предложил запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут и внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Чернышов из-за роста цен на такси в регионах попросил правительство РФ отложить до 2025 года ряд требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Соответствующая просьба была направлена вице-спикером Госдумы от ЛДПР в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова.