Появилось видео с места обрушения труб на парковке ЖК в Москве

В распоряжении «Известий» 24 сентября появилось видео с парковки московского ЖК «Хорошевский», где произошло обрушение труб.

Места обрушений огорожены лентами. На кадрах видно, что некоторое машины оказались завалены трубами, а некоторые заблокированы, но не пострадали.

По данным «Известий», по меньшей мере два автомобиля серьезно повреждены. По предварительным данным, причиной обрушения стал некачественный монтаж коммуникаций.

В результате инцидента никто не пострадал, пишет Telegram-канал Mash.