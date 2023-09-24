В Госдуме рассказали о переехавших в Крым семьях из Германии

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, рассказал 24 сентября глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«В Крым начали переезжать из Германии семьи русских немцев. Таковых уже насчитывается свыше двухсот», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Гемпеля, люди возвращаются на свою историческую родину, где есть возможности развиваться и нет гонений по признаку национальности.

Депутат подчеркнул, что в республике созданы условия для возвращения граждан, некогда уехавших на постоянное место жительства в другие страны.

В июне экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Власти России неоднократно заявляли, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.