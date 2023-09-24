Названа предварительная причина смертельного ДТП в Нижегородской области

По предварительным данным, ДТП в Нижегородской области с участием грузовика и микроавтобуса произошло из-за выезда пассажирской «Газели» на встречку. Об этом сообщил источник «Известий» 24 сентября.

Почему машина могла выехать на встречную полосу, устанавливается. По словам собеседника, оба водителя в момент аварии были трезвые.

ДТП произошло утром 24 сентября на трассе М-7 в Кстовском районе неподалеку от села Шелокша.

По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и 16 пострадали, один из потерпевших был госпитализирован в тяжелом состоянии.