Три человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Нижегородской области

Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. Об этом сообщил источник «Известий» 24 сентября.

Авария произошла утром в воскресенье на трассе М-7 в Кстовском районе неподалеку от села Шелокша.

Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние других потерпевших уточняется.

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее, 21 сентября, в Амурской области автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками на трассе А-360 «Лена». Пять женщин в минивэне погибли на месте. Шестая скончалась по пути в больницу.