Несколько человек пострадали при обстреле ВСУ Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, снаряд попал в жилой дом, есть пострадавшие. Об этом 24 сентября сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, при обстреле Киевского района по улице Артема повреждена кровля многоквартирного жилого дома. Есть пострадавшие», — написал он.

Данные о раненых уточняются.

Накануне в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины. Днем ранее при обстреле ВСУ Куйбышевского района города пострадали пять человек.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.