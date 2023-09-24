Более 20 раненых перевезут из Карабаха в Ереван

Машины скорой помощи везут из Нагорного Карабаха в Ереван 23 раненых. Об этом 24 сентября сообщили в минздраве Армении.

Автомобили уже пересекли мост Хакари на границе с Азербайджаном. В ведомстве добавили, что речь идет о пострадавших, получивших тяжелые и крайне тяжелые ранения.

Накануне советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев сообщил о создании специальной правительственной рабочей группы для интеграции Нагорного Карабаха. Она займется рассмотрением гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции региона и проживающих в нем этнических армян.

19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.