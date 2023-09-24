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Опрос выявил ухудшение жизни половины американцев при Байдене

Опрос ABC News и WP: жизнь почти половины американцев ухудшилась при Байдене
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена составляет 19 пунктов, а его рейтинги в сфере экономической и иммиграционной политики находятся на самом низком уровне в карьере, при этом почти половина американцев при его президентстве стала жить хуже. Об этом говорится в опросе телеканала ABC News и газеты Washington Post, опубликованном 24 сентября.

Так, 44% респондентов заявили, что их финансовое положение при администрации Байдена ухудшилось, это стало самым высоким показателем в опросах ABC/WP с 1986 года. Одобряют работу демократа только 37% опрошенных, а отрицательно к ее результатам относятся 56%.

Только 30% одобряют проводимую экономическую политику.

Рейтинг Байдена по вопросу решения проблем с мигрантами на границе с Мексикой оказался еще ниже — лишь 23% американцев одобряют его деятельность.

При этом 74% респондентов полагают, что Байден слишком стар для выдвижения на второй президентский срок.

Опрос проводился с 15 по 20 сентября на английском и испанском языках. В нем приняли участие 1006 взрослых американцев.

Ранее, 15 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, несмотря на возраст, Байден работает как 40-летний. Американская общественность обеспокоена возрастом своего президента, однако, по ее словам, глава Белого дома всегда демонстрирует высокую работоспособность, превосходя этим других политиков.

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5 сентября газета Politico сообщила о низкой популярности книг про Байдена в США. В материале говорится, что американцы не особо заинтересованы в чтении про президента, которого «они считают дряхлым».

Джо Байден — самый возрастной президент в истории США. Он часто забывает имена и совершает различные ошибки во время выступлений, что становится предметом обсуждения среди американцев, которые начинают сомневаться в состоянии его здоровья.

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