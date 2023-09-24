Метро в Ереване будет закрыто 24 сентября из-за технических проблем

Ереванский метрополитен утром в воскресенье, 24 сентября, закрыт по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба подземки в соцсетях.

Отмечается, что метро будет недоступно для пассажиров в течение всего дня.

«Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что из-за технических проблем ереванское метро сегодня будет закрыто», — говорится в сообщении.

Накануне подземка в Ереване работала с ограничениями из-за поломки поезда между станциями «Горцаранаин» и «Сасунци Давид».