Развожаев: при атаке ВСУ на штаб Черноморского флота чудом уцелела икона Ушакова

Деревянная икона причисленного к лику святых российского флотоводца, адмирала Федора Ушакова чудом уцелела после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе и пожара в здании. Об этом 24 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ», — написал Развожаев.

Также он опубликовал фото иконы, обратив внимание на ее хорошее состояние.

«Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — добавил глава Севастополя.

По его мнению, Ушаков продолжает защищать Севастополь. Развожаев сообщил, что намерен предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову провести крестный ход с иконой по всем населенным пунктам Севастополя 15 октября, когда отмечается день памяти Федора Ушакова.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ЧФ РФ 22 сентября. «Известия» публиковали кадры последствий атаки. На них были видны клубы дыма над зданием. Вечером того же дня Развожаев сообщил, что пожар в здании локализован.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что для атаки использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.