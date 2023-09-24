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СМИ подсчитали потери Украины от продуктового эмбарго Восточной Европы

«РИА Новости»: Украина может терять $230 млн в месяц из-за эмбарго Восточной Европы
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Фото: ТАСС/Zuma
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Потери Украины от запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции в Словакию, Венгрию и Польшу могут составить до $230 млн в месяц. Это следует из расчетов «РИА Новости», представленных 24 сентября.

Самые большие потери Украина может понести из-за польского эмбарго, включающего запрет на ввоз пшеницы и пшеничной муки, кукурузы, семян рапса, подсолнечника и некоторых видов жмыха. В сентябре–декабре 2022 года Варшава закупала у Киева данные сельскохозяйственные товары в среднем на $112 млн ежемесячно.

Эмбарго Венгрии, включающее 24 вида продуктов, по аналогичным расчетам может стоить Украине $89 млн, а запрет Словакии на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника — еще $26,4 млн.

«Основные потенциальные потери Украина понесет от эмбарго восточноевропейских стран на кукурузу — закупки этого зерна тремя странами в среднем составляли $100 млн в месяц в конце прошлого года», — уточняет «РИА Новости».

Второй по значимости продукцией для Киева являются семена рапса, чья среднемесячная стоимость импорта составляла в сентябре–январе 2022 года примерно $74,5 млн.

Таким образом, суммарные потери Киева из-за продуктового эмбарго Восточной Европы могут составить в среднем $227,2 млн ежемесячно, сообщает агентство.

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15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В этих странах обеспокоены тем, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции.

После этого Украина подала иск в ВТО против стран, запретивших импорт сельхозпродукции страны. По словам главы украинского министерства экономики Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что государства не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

22 сентября польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава не будет снимать эмбарго на украинское зерно, пока не выработает с Киевом общее решение, которое сможет защитить интересы польских фермеров. В свою очередь, глава МИД Венгрии в тот день заявил, что Будапешт не может допустить разрушения своего сельского хозяйства из-за действий Украины и готов отстаивать свои интересы в ВТО.

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