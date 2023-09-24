Школьница пропала в Петербурге

Ученица девятого класса пропала в Санкт-Петербурге, об этом 24 сентября рассказал «Известиям» источник.

По его словам, накануне в полицию с заявлением о пропаже девочки обратилась ее мать. Она уточнила, что дочь ушла из дома вечером 22 сентября и не вернулась.

Ранее девочка уже уходила из дома. Ребенок состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что две школьницы пропали в течение суток в Санкт-Петербурге. Были начаты поиски 11-летней Марии Н. и 13-летней Адибы М.

Их местонахождение неизвестно с 20 сентября.