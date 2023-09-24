Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Мир
Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

Икона в штабе Черноморского флота чудом уцелела после атаки ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В штабе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, написал 23 сентября в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения на море, и спустя века «непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе».

Развожаев продемонстрировал уцелевшую при ударе икону, опубликовав ее фото.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — подчеркнул глава Севастополя.

Он также рассказал, что на иконе есть надпись, что «грозныя бури обратятся к Славе России», и пообещал предложить РПЦ и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября в день памяти Ушакова совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Высоко лечу: кто стоит за атакой ВФУ на штаб Черноморского флота
В ходе удара были использованы данные самолетов-разведчиков НАТО, уверены эксперты

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ЧФ РФ 22 сентября. «Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма над зданием. Вечером того же дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что для атаки использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023