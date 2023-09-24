Икона в штабе Черноморского флота чудом уцелела после атаки ВСУ

В штабе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, написал 23 сентября в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения на море, и спустя века «непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе».

Развожаев продемонстрировал уцелевшую при ударе икону, опубликовав ее фото.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — подчеркнул глава Севастополя.

Он также рассказал, что на иконе есть надпись, что «грозныя бури обратятся к Славе России», и пообещал предложить РПЦ и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября в день памяти Ушакова совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ЧФ РФ 22 сентября. «Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма над зданием. Вечером того же дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что для атаки использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.