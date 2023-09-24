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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Тбилиси

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Xander Heinl
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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил национальный центр сейсмического мониторинга страны.

Толчок был зафиксирован в 4 км на северо-восток от Тбилиси. В 2 км от эпицентра находится деревня Лелубани. Глубина землетрясения составила 27 км.

Подземные толчки зафиксированы в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

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18 сентября на юге Японии неподалеку от острова Мияко произошло землетрясение магнитудой 6,4. Угрозы цунами не зафиксировано. По японской семибалльной системе классификации подземных толчков интенсивность землетрясения составила три балла.

17 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло к западу от побережья Канады. Кроме того, в течение предыдущих 24 часов в радиусе 300 км от Принстона, на юго-западе Канады, было зафиксировано еще одно землетрясение.

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