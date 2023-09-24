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Гаджиев сообщил о создании спецгруппы по вопросам интеграции Карабаха

Помощник Алиева Гаджиев: Баку создал спецгруппу по вопросам интеграции Нагорного Карабаха
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев сообщил о создании специальной правительственной рабочей группы для интеграции Нагорного Карабаха. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает издание Politico.

Группа займется рассмотрением гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции Нагорного Карабаха и проживающих в нем этнических армян.

«В этих обстоятельствах гораздо больше шансов на установление мира между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

Гаджиев заявил, что гарантия доступа гуманитарной помощи является свидетельством «добрых намерений и серьезности правительства Азербайджана».

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Позднее, 22 сентября, советник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что сложившие оружие жители Нагорного Карабаха могут быть амнистированы властями страны. Однако он подчеркнул, что некоторые члены вооруженных формирований сделали публичные заявления о том, что они продолжат сопротивление.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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