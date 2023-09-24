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Замминистра экономики Украины предложил Польше формулу соглашения

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuliia Ovsiannikova Ukrinform
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Напряженность между Киевом и Варшавой в последние дни была заметна даже на полях Генассамблеи ООН, поэтому в целях решения конфликта 23 сентября заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о простой формуле решения вопроса. Ее приводит портал Onet.

По словам Качки, формула соглашения проста: украинское правительство должно думать о польских фермерах, а польское правительство — об украинских.

«Любые конфликтные ситуации вредят обеим сторонам и фермерам обеих стран. И наш механизм учитывает интересы обеих сторон. Польский рынок не очень привлекателен для Украины. Туда попадает очень мало кукурузы и пшеницы. Мы не согласны с формой запрета. Мы должны постепенно восстановить взаимное доверие на внутренних рынках наших стран. Поэтому мы предложили механизм, при котором экспорт в Польшу фактически осуществляется вручную», — сказал он.

Согласно предложенному механизму, каждый украинский экспортер должен подать заявку в минэкономики, сотрудники которого свяжутся с польскими коллегами и оценят, приемлема ли данная партия на польском рынке по цене, объему и покупателю.

«Есть понимание, что такой механизм может стать альтернативой. Это главное достижение на данный момент. Я надеюсь, что в течение нескольких дней или недель мы договоримся и начнем использовать такой механизм», — добавил Качка.

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22 сентября министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава не будет снимать эмбарго на украинское зерно, пока не выработает с Киевом общее решение. По его словам, Украина уже начала прямые переговоры с Польшей без посредничества со стороны Евросоюза.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал о готовности страны расширить продуктовое эмбарго в том случае, если Украина продолжит эскалацию. Он добавил, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран, которые ввели ограничения на поставки украинского зерна, прозвучали «не к месту».

Отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за продления Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна, отмененного Европейской комиссией 15 сентября. После этого замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответной мере на жест Польши. Он пригрозил в ближайшие дни ввести эмбарго на некоторые польские овощи. Помимо этого, Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции.

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