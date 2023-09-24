Переговоры голливудских студий с бастующими сценаристами перешли к завершающей фазе

Гильдия сценаристов (WGA) и голливудские студии находятся на «завершающей фазе» переговоров и надеются заключить сделку, которая положит конец самой долгой в истории забастовке. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что если предварительное соглашение будет достигнуто, оно все равно должно быть ратифицировано рядовыми членами гильдии, прежде чем оно вступит в силу. И даже после этого, без соглашения с гильдией актеров (SAG-AFTRA), которая представляет сторону около 160 тыс. актеров, прекращение забастовки WGA само по себе не поможет возобновить остановленное производство.

Последний тур переговоров длился четыре дня. Гильдия обсуждала требования с боссами четырех крупнейших студий — руководителем Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом, руководителем Disney Бобом Айгером, соруководителем Netflix Тедом Сарандосом и председателем студии NBCUniversal Донной Лэнгли.

Ожидается, что сделка может быть заключена уже в эти выходные.

14 июля американская гильдия актеров SAG-AFTRA начала забастовку после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Днем ранее актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Реми Малек и Мэтт Дэймон покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленного протеста.

Также уже более 100 дней длится забастовка сценаристов. Протестующие выступают за улучшения условий труда, повышения зарплат, защиты профессиональных и интеллектуальных прав. Из-за массового протеста Голливуду пришлось перенести выпуск своих новинок на неопределенный срок, так как производство медиапродуктов приостановилось.

Ранее, 7 сентября, церемонию вручения «Оскара» перенесли с 9 ноября на 9 января 2024 года из-за забастовки сценаристов.