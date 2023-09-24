МИД Филиппин исключил прямое влияние санкций Запада на сотрудничество с РФ

Западные антироссийские санкции не оказывают прямого влияния на отношения между Филиппинами и Россией, заявил глава филиппинского министерства иностранных дел Энрике Манало в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 24 сентября.

«Не напрямую [повлияли санкции]. Конечно, на нас повлиял конфликт на Украине с точки зрения роста цен на продукты питания, а также, например, на удобрения и так далее», — рассказал он.

Министр также выразил обеспокоенность из-за отказа России вернуться к зерновой сделке.

«Таким образом, мы в некотором роде пострадали. Но что касается санкций, то не напрямую и не существенно», — дополнил Манало.

Дипломат упомянул о том, что в администрации Филиппин надеются на дальнейшее урегулирование проблемы с зерновой сделкой и на возобновление соглашений по ней. Манало также выразил заинтересованность во взаимодействии с РФ в сфере отдельных поставок зерна или удобрений в дальнейшем.

Ранее, 28 мая, посол Филиппин в Москве Игорь Байлен сообщил о малой вероятности того, что Манила будет вводить какие-либо санкции против России.

23 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ планирует развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят и Филиппины, во всех направлениях.

Осенью 2022 года президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна ведет переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений в соответствии со своими национальными интересами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.