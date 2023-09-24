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В атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе чудом уцелела икона Ушакова

Развожаев: в атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе чудом уцелела икона Ушакова
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Фото: t.me/razvozhaev
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Деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова осталась целой и невредимой после пожара в штабе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота», ― гласит сообщение губернатора.

Протоиерей Сергий Халюта рассказал губернатору Севастополя, что деревянное полотно, на котором написана икона, осталось совсем не тронутым, несмотря на то, что деревянная рама образа Ушакова пропала в огне безвозвратно.

Развожаев отметил, что на уцелевшей иконе есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России». Губернатор также сообщил, что хотел бы провести по городу крестный ход во главе с иконой.

«Предложу благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова, совершить крестный ход с нашей чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя», ― написал Развожаев.

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В ходе удара были использованы данные самолетов-разведчиков НАТО, уверены эксперты

Ранее, 22 сентября, Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского. «Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма. Вечером того дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Между тем, Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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