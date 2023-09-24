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Украине предсказали дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Украине ожидается дефицит стекла, так как сейчас в стране наблюдается сильное падение спроса, а также нехватка рабочих рук. Об этом пишет издание «Forbes Украина» в четверг, 21 сентября.

«Украинские оконщики работают на 60–70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом», — сказано в материале.

Дело в том, что на период до начала спецоперации более 75% стекла импортировали из России и Белоруссии. Теперь же товарообмен с этими странами прекратился. В связи с дефицитом стекла начали расти и цены: сейчас стоимость стекла на 80% выше, нежели в 2021 году.

«За первые семь месяцев 2023 года в Украину импортировали около 5,65 млн кв. м флоат-стекла, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Почти 68% — из Польши, еще по 7% — из Турции и Чехии», — сообщили в материале.

С уходом Белоруссии, на долю которой приходилось около трети поставок, повысилась роль Польши в экспорте: раньше объем закупаемого у нее стекла составлял всего 20%.

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31 июля глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что дефицит госбюджета страны составляет 26% ВВП. Он уточнил, что Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи, которая в 2022 году составила более $32 млрд. Попытки сбалансировать бюджет держатся только на помощи зарубежных партнеров.

22 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев.

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