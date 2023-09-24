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Пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена его эмоциональностью

DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена его эмоциональностью
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Фото: Global Look Press/CNP/ Jim LoScalz
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась объяснить странное поведение президента США Джо Байдена эмоциональностью. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о событии, произошедшем несколько дней назад, когда Джо Байден на полузакрытой встрече со спонсорами с интервалом в несколько минут повторил одну и ту же историю.

«Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», ― в шутку ответила 22 сентября Жан-Пьер на вопрос, который ей задали на брифинге, касательно самочувствия Байдена.

Спикер добавила, что президент США рассказывал о произошедшем очень эмоционально, что могло стать причиной повторения одного рассказа дважды.

«Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь, он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», — попыталась оправдать американского лидера пресс-секретарь Белого дома.

Карин Жан-Пьер отметила, что не обсуждала с американским лидером случившееся.

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Ранее, 4 сентября, опрос показал отношение американцев к своему президенту. По его результатам, большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

Джо Байден — самый возрастной президент в истории США. Он часто забывает имена и совершает различные ошибки во время выступлений, что становится предметом обсуждения среди американцев, которые начинают сомневаться в состоянии его здоровья. Так, 29 августа Байден забыл имя своего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

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