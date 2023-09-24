Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Мир
Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

СМИ рассказали о планах делегации Пакистана посетить РФ

The News: делегация Пакистана посетит Россию для переговоров об импорте нефти
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация министерства энергетики Пакистана планирует прибыть в Россию 10 октября с трехдневным визитом для обсуждения поставок нефти из РФ. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает газета The News.

«Пакистан проведет переговоры с Россией в следующем месяце о долгосрочном соглашении об импорте российской сырой нефти, поскольку страна стремится диверсифицировать свои источники энергии и справиться с высокими ценами на нефтепродукты», — говорится в материале издания.

Делегация высокого уровня примет участие в энергетической конференции в России с 10 по 12 октября и встретится с российскими чиновниками в кулуарах, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество, говорят источники газеты. По их данным, делегация планирует обсудить долгосрочные поставки российской сырой нефти и сжиженного природного газа, а также проект газопровода Север-Юг.

Как сообщает газета, в этом году Пакистан закупил пробную партию российской нефти марки Urals, она была признана коммерчески жизнеспособной.

Не дело рук утопающих: кто и чем готов помочь Пакистану
И к каким последствиям привело мощнейшее наводнение в южноазиатской стране

В начале июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

В том же месяце пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак отметил, что поставки нефти из РФ помогут восполнить нехватку энергоносителей и облегчить сложную экономическую ситуацию в Пакистане. По его словам, таким образом Пакистан и Россия начали развивать межгосударственные отношения нового типа. Он благодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию поставок российской нефти в страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023