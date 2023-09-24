В Подмосковье разыскивают поджегшего бывшую сожительницу мужчину

Правоохранители города Серпухов в Московской области объявили в розыск мужчину, который во время ссоры поджег свою сожительницу. Пострадавшая госпитализирована, сообщает 23 сентября пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Космонавтов. Мужчина 1974 года рождения облил горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 года рождения и поджег ее. Пострадавшая женщина находится под наблюдением медиков.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, а также установление всех обстоятельств произошедшего», ― сказано в сообщении.

Ранее, 14 сентября, в Москве мужчина пытался убить возлюбленную после ссоры и поджег квартиру, в которой она находилась. В результате покушения на убийство, совершенного «с особой жестокостью общеопасным способом» и умышленного повреждения имущества против мужчины было возбуждено уголовное дело.