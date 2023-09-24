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Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах

Юрист Соловьев: размер пенсии могут уменьшить из-за ошибки в расчетах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер пенсии может сократиться в течение двух-трех месяцев из-за разных причин, одна из главная — ошибка в расчетах. Об этом 24 сентября рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, чаще всего ошибки обнаруживают во время ревизии дополнительного мониторинга.

«Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа. В этом случае никакой вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер пенсии уменьшится», ― объяснил Соловьев.

Также сокращение размера выплат может затронуть людей с инвалидностью, которые вовремя не подтвердили категорию своего диагноза. Как правило, пенсия сокращается на третий месяц после установленного срока медкомиссии.

Что касается выплат по потере кормильца, то они прекращаются к моменту совершеннолетия получателя, или в случае, если он завершил учебу на дневной форме обучения.

Пенсия иностранным гражданам может перестать приходить в связи с истечением срока действия вида на жительство. Также получатель пенсии может лишиться выплат, если сменит регион места жительства. Так, например, при переезде из северных регионов пенсионер перестает получать повышающие коэффициенты к выплатам.

«Если пенсионер в течение шести месяцев не является за пенсией в кассу почты или не получает деньги курьером, выплату также могут приостановить до выяснения обстоятельств», ― резюмировал эксперт.

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Ранее, 22 сентября, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2024 года в России увеличится размер пенсий.

20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.

7 сентября вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Согласно пояснительной записке, предлагается предоставлять выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий.

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