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CМИ рассказали о провале речи Байдена в ООН из-за политических амбиций

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Niyi Fote
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Речь президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН стала провальной с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает китайское издание Аsia Times (АТ).

«Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию. Еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет издание.

По мнению АТ, Байден считает жесткую позицию в отношении России полезной для переизбрания.

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При этом ранее, 19 сентября, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон постоянно работает с представителями Киева для поиска путей мирного урегулирования конфликта. Также американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты по поводу ситуации вокруг Украины не могли действовать по-другому.

Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров 19 августа отметил, что перспектив переговоров между Россией и Западом по вопросу ситуации на Украине в настоящее время не просматривается. Лавров подчеркнул, что путь, выбранный Западом, может вести лишь к войне, а не мирному урегулированию.

До этого, 5 августа, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что властям ФРГ необходимо придерживаться нейтралитета и прекратить поставки вооружения на Украину. Она подчеркнула, что члены партии выражают несогласие в оказании помощи киевским властям, а также выступают за урегулирование конфликта с помощью переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Затем, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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